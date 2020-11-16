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Онколог раскрыл первые признаки рака головного мозга

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Фото: JUAN CARLOS ULATE / Reuters

Врач-онколог Михаил Мяснянкин раскрыл первые признаки рака головного мозга. Об этом кандидат медицинских наук рассказал в интервью «Пятому каналу».

По его словам, самым распространенным симптомом данного вида рака является головная боль. При этом эксперт отметил, что на ранних этапах заболевание развивается бессимптомно, и его очень сложно распознать. По мере развития рака могут появляться такие симптомы, как быстрая утомляемость, головокружения, тошнота, потери сознания, судороги, ухудшение зрения и слуха.

Специалист также подчеркнул, что поражение органов, которые отвечают за вестибулярную функцию организма, может привести к нарушениям письменной и устной речи. Помимо этого, врач добавил, что при появлении первых симптомов необходимо обязательно обратиться к врачу.

Ранее Мяснянкин раскрыл россиянам ложные признаки рака. По словам специалиста, в современной онкологической науке есть понятие гипердиагностики опухолевого процесса. Речь идет о постановке диагноза рака, который потом не подтверждается. К ложному выводу о злокачественном образовании врачей иногда приводит показатель онкомаркера, который резко повышается.

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