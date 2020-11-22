Врачи рассказали о первых признаках рака полости рта. Британский фонд здоровья полости рта опубликовал советы для предотвращения развития заболевания на своем официальном сайте.

Специалисты считают, что первыми симптомами рака данной части тела могут быть красные и белые пятна, а также шишки на языке, внутренней стороне щек и губах. Помимо этого, стоит внимательно следить за припухлостями на небе и опухолями на голове и шее. Эксперты советуют ежедневно проверять себя на рак ротовой полости и при первых симптомах обращаться к стоматологу или терапевту.

Ранее врач-онколог Михаил Мяснянкин раскрыл первые признаки рака головного мозга. По его словам, самым распространенным симптомом данного вида рака является головная боль. При этом эксперт отметил, что на ранних этапах заболевание развивается бессимптомно, и его очень сложно распознать.