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Болевший раком российский священник покончил с собой

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Фото: rostoveparhia.ru

Настоятель храма в Ростове-на-Дону, протоиерей Андрей Немыкин покончил с собой в возрасте 55 лет. Мужчина болел раком, испытывал сильные боли и принимал сильные болеутоляющие, сообщает 161.RU.

Рядом с телом жена погибшего нашла наградной пистолет за боевые заслуги в Чечне и предсмертную записку, в которой мужчина написал, что больше не может терпеть боль.

Пресс-секретарь Донской митрополии Игорь Петровский в разговоре с изданием назвал Немыкина хорошим человеком со сложной судьбой. «Эхо войны, скорее всего, не оставляло его. Последние годы он тяжело болел, онкология, испытывал невыносимые боли», — сказал он.

По его словам, на самочувствии священнослужителя также сказывалась контузия, полученная во время боевой командировки. Как пастырь он неоднократно выезжал в места боевых действий. «Среди его задач была помощь ветеранам, поддержка военнослужащих, которые прошли горячие точки, духовная помощь всем, кто, как говорится, "на переднем рубеже"», — пояснил Петровский. Он отметил, что считает поступок настоятеля большой ошибкой, совершенной в минуту отчаяния, переживаний и боли.

Ранее в московской квартире был найден труп 72-летнего бывшего начальника транспортного управления Управделами президента Дмитрия Аносова. По предварительным данным, он покончил с собой, рядом с телом лежал пистолет.

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