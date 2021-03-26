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17-летний россиянин не получил помощи в службе спасения и покончил с собой

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Подросток из Петербурга позвонил в службу спасения и рассказал, что собирается убить себя, но не получил помощи от оператора и покончил с собой, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Юноша набрал номер «112» и сообщил о самоубийстве в квартире, где он находится один. Женщина в ответ поинтересовалась, что именно он имеет в виду. 17-летний россиянин ответил, что собирается умереть. «Какая служба вам требуется?» — спросила у него собеседница. Подросток сказал, что не знает, и положил трубку. Разговор длился 47 секунд. После этого он совершил суицид.

«Его не удержали на линии, не перевели на службу психологической поддержки и даже не уточнили корпус дома, чтобы спасти», — говорится в публикации.

Издание «Подъем» в Telegram-канале уточняет, что позже юношу нашла мертвым бабушка, рядом с ним лежало ружье. В Городском мониторинговом центре журналистам рассказали, что диспетчер сразу по голосу не определила, что звонил несовершеннолетний с серьезными намерениями. Она трижды перезванивала ему, однако уже никто не отвечал. Тогда женщина вызвала по адресу спасателей и психолога. Следственный комитет России начал проверку действий всех служб.

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