Экс-глава транспортной службы Управделами президента покончил с собой в Москве

Бывший начальник транспортного управления Управделами президента 72-летний Дмитрий Аносов найден мертвым в своей квартире. По предварительным данным, мужчина покончил с собой, пишет «Московский комсомолец».

Тело обнаружили утром во вторник, 23 марта, в квартире мужчины на Ленинградском проспекте в Москве. Жена погибшего рассказала полицейским, что около трех лет назад умер его друг, и после этого супруг часто говорил, что уйдет из жизни так же. РЕН ТВ уточняет, что рядом с телом Аносова лежал именной пистолет.

В конце февраля во Владивостоке на рабочем месте умер глава управления общественной безопасности мэрии Александр Скорляков, который занимал эту должность с конца 2019 года. Другие детали не сообщались.