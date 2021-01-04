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Бывший начальник колонии «Белый лебедь» найден мертвым с пистолетом в руке

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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Бывший начальник колонии для пожизненно осужденных «Белый лебедь» Ашот Саркисян найден мертвым в своей машине с пистолетом в руке. Фотографию с места происшествия публикуют Telegram-каналы «СоленыУши» и «СлуховойАнализатор».

По информации портала Properm.ru, днем в понедельник, 4 января, мужчина попал в аварию, находясь за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser 200. На перекрестке он врезался в Ford Focus, пострадала пассажирка легковушки. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что после ДТП Саркисян предположительно совершил самоубийство. В полиции проводят проверку.

Ашот Саркисян возглавлял «Белый лебедь» с 2002-го по 2010 год. Он был отцом бывшего замруководителя следственного отдела по Пермскому району, майора Эдгара Саркисяна, который в ноябре 2019 года был признан виновным в покушении на посредничество во взяточничестве и отправлен в колонию строгого режима на семь лет. Его отец допрашивался по делу.

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