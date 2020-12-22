Подполковник ФСО покончил с собой в Москве

В Москве покончил с собой сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО). Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Тело 38-летнего подполковника ФСО нашли под окнами многоэтажного дома на улице Цандера в Останкинском районе столицы.
Погибший оставил предсмертную записку. Содержание письма не раскрывается, однако уточняется, что самоубийство, предположительно, совершено по личным мотивам.
Другие подробности произошедшего не приводятся.
Ранее сообщалось, что в Тамбове офицера полиции нашли мертвым в служебном кабинете. Когда он зашел в кабинет, его коллеги услышали выстрел и вскоре обнаружили сотрудника МВД мертвым.