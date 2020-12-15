Офицера российской полиции нашли мертвым после выстрела в кабинете

В Тамбове молодой офицер отдела дознания найден мертвым в своем служебном кабинете. Об этом во вторник, 15 декабря, в региональном управлении МВД России сообщили изданию «Вести Тамбов».

По предварительным данным, минувшим утром 28-летний полицейский пришел на работу и получил табельное оружие. Когда офицер зашел в кабинет, его коллеги услышали выстрел и вскоре обнаружили сотрудника МВД мертвым.

В свою очередь «Комсомольская правда» отмечает, что региональное управление Следственного комитета России (СКР) будет устанавливать обстоятельства гибели полицейского в рамках возбужденного уголовного дела. Статью, по которой возбуждено дело, издание не уточняет.

23 марта сообщалось, что в Москве на службе покончил с собой молодой сотрудник МВД, лейтенант полиции, работавший дознавателем.