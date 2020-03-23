В Москве покончил с собой дознаватель МВД

В Москве на службе покончил с собой молодой сотрудник МВД, лейтенант полиции, работавший дознавателем. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По его словам, ЧП произошло утром 23 марта в отделе МВД «Северный» на улице 9-я линия. Полицейский заступил на службу, получил табельный пистолет, после чего был найден мертвым в своем кабинете, уточняет Telegram-канал «112».

Погибшему было 25 лет, он два года прослужил в МВД, добавляет проект «Омбудсмен полиции» в своем Telegram-канале.

В связи с гибелью дознавателя проводится проверка, выясняется причина суицида.

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