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Сотрудник ФСО покончил с собой в Кремле

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Михаил Захаров
Михаил Захаров
Фото: телеграм-канал «Baza»

Сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО) покончил с собой на территории московского Кремля. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Погибшим оказался Михаил Захаров, работник подразделения, отвечающего за личную охрану президента России.

По словам коллег погибшего Захарова, он много перерабатывал, а в одну из последних смен был вынужден находиться на работе более 15 часов.

Отмечается, что супруге мужчины не сообщили причины случившегося. По словам его родственников, в последнее время Захаров не жил вместе с женой, и в декабре они должны были развестись по обоюдному согласию.

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