Изменение графика отпуска заставило офицера пригрозить начальнику оружием

Офицер Федеральной службы охраны (ФСО) угрожал начальнику табельным оружием после того, как тот поменял его график отпуска. Об этом сообщает «Коммерсант».

Конфликт произошел в управлении спецсвязи и информации ФСО по Приволжскому федеральному органу 31 октября 2018 года между майором Сергеем Соловьевым и его начальником, майором Павловым. Как стало известно из материалов военного суда, его причиной стало изменение Павловым графика отпуска Соловьева.

По утверждениям очевидцев, будучи недовольный изменениями, Соловьев ворвался в кабинет Павлова, вырвал у того из рук телефонную трубку и, угрожая, взялся за табельное оружие. Однако сам Соловьев утверждал, что начальнику не угрожал, а тот позже распустил про него недостоверные слухи.

Позже выяснилось, что между майорами давно сложились неприязненные отношения. Офицеры соперничали на службе и регулярно жаловались друг на друга начальству. К тому же, изначально именно Соловьев был начальником Павлова, однако позже ситуация изменилась в противоположную сторону.

В результате Соловьева перевели на должность ревизора контрольно-ревизионного отдела, а после и вовсе сократили. В ответ на это майор подал несколько исков, требуя восстановить его на службе, а также обязать Павлова опровергнуть слухи об угрозах ему убийством. Однако суд отказал ему и оставил все предыдущие решения в силе.

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