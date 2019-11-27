Силовые структуры
 
Последние новости
Стало известно о жалобах Дзюбы на нецензурные оскорбления фанатов
Верка Сердючка сравнила себя с придурком и убежала с шоу
Китайский промышленный гигант оказался на грани краха
Зеленскому хотели устроить «коридор позора» на Украине
Тюремная надзирательница тайно завела роман с заключенным и пошла под суд
Раскрыт эффективный способ пожить подольше
Мужчина завел «жену на работе», расстроил супругу и получил нагоняй в сети
Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить
Одной из пострадавших в Доминикане россиянок ампутировали руки
Новости партнеров

Оправданный по делу о разбое российский офицер отсудил почти 10 миллионов рублей

Перейти в «Мою Ленту»
Асхабали Заирбеков
Асхабали Заирбеков

Южный окружной военный суд удовлетворил иск бывшего начальника Кизилюртовского муниципального ОВД Дагестана полковника Асхабали Заирбекова о выплате ему компенсации после оправдательного приговора по делу о разбое. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в сентябре 2019 года Заирбеков обратился в суд с иском о выплате ему денежного довольствия с момента ареста 24 февраля 2014-го до вынесения решения по делу. Он также попросил оплатить работу его адвокатов и расходы, связанные с покупкой авиабилетов. Он прикрепил к иску квитанции об оплате и чеки на 1,365 миллиона рублей, а к итоговым суммам просил применить индекс потребительских цен. Кроме того, офицер попросил обязать прокурора Дагестана принести ему официальное извинение от государства и разместить его в СМИ.

В итоге суд принял решение взыскать с казны в пользу истца 9,5 миллиона рублей, из которых 7,8 миллиона — размер выплаты денежного довольствия и 1,7 миллиона — расходы по оплате труда защитников. Просьбы Заирбекова об извинении прокурором также были удовлетворены.

В сентябре 2016 года суд оправдал Асхабали Заирбекова, обвинявшегося в бандитизме и других тяжких преступлениях. Трое бывших подчиненных полковника были приговорены к 11, 13 и 15 годам лишения свободы. Суд признал их виновными в бандитизме, разбоях, грабежах, незаконном обороте оружия, совершенных в 2012-2013 годах. Четвертый фигурант дела освобожден от наказания с применением к нему обязательных мер медицинского характера.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Полковнику компенсировали уголовное дело
Дагестанцев заподозрили в похищении останков героя повести Толстого
Суд оправдал бывшего начальника полиции Кизилюрта по прозвищу «Робин Гуд»
Другие материалы рубрики
Силовые структуры18:4825 ноября

«Она считала себя позором семьи, а не жертвой урода»

Молодая следовательница покончила с собой. Родные говорят, что ее изнасиловал коллега
19:4526 ноября

Стало известно о травле коллегами 23-летней следовательницы из Сочи

18:3126 ноября

Карельский маньяк признал себя чудовищем и попросил шанс на исправление

17:4726 ноября

Началось расследование о доведении до самоубийства 23-летней следовательницы

Силовые структуры00:0325 ноября

Криминальные узы

Российские Бонни и Клайд годами грабили банки. Они бросались под пули, спасая друг друга
16:5826 ноября

Сотрудники ФСБ пришли к спасателям Росморречфлота в Москве

16:2726 ноября

«Тольяттинский потрошитель» пошел под суд за два новых убийства

16:2526 ноября

В Россию вернулась «кровавая атаманша» Мадлена

Силовые структуры00:0319 ноября

«Он чувствовал свою безнаказанность»

Бывший полицейский три года истязал жену. Когда она решила уйти, он ее зарезал
13:4426 ноября

Российский суд закрыл дело против невменяемого заказчика двух убийств

13:4326 ноября

Названа сумма ущерба из-за преступлений в России

13:1426 ноября

Наказанного за удар Деду Хасану вора в законе простили 26 лет спустя

Россия
Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить
«Сделать прическу» у Насти — значит красиво завязать платочек. Потому что волос после химиотерапии у девочки не осталось.Это ее последний шанс
Семилетнюю Настю спасет только импортное лекарство. Нужна ваша помощь
Пушков оценил обращение четырех стран к России по Украине
«Я отказываюсь молча хоронить детей»
Россиян лишают импортных лекарств. Без них не выживут тысячи тяжелобольных людей
В России зафиксирован миллион вакансий
«Вы никогда не знаете, чем закончится рак»
Как лечатся россияне, которым не смогла помочь медицина
Описаны последствия приема российских и импортных лекарств
Все материалы
Мир
Главком ВМФ сфотографировался у портрета победившего русский флот адмирала
«Годы кровопролития, насилия и беспорядков»
Их пытают и сажают в тюрьмы. За что сражаются мятежники в Гималаях?
США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским
Плакат с портретом президента Ирана Хасана Рухани«Смерть диктатору!»
Из-за цен на бензин Иран охватили массовые протесты. Люди жгут заправки, дома и банки
Турция отказалась поддержать план НАТО при нападении России
Пошли стеной
 
Папа Римский назвал переговоры России и Украины примерными
Все материалы
Бывший СССР
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
Голодомор на ЧерниговщинеНация на костях
Как голод 30-х годов помогает украинским президентам удерживать власть
На Украине порассуждали о перспективах возвращения «похищенных» унитазов
Линия раскола
15 лет назад началась «оранжевая революция». Она стала первым шагом к войне в Донбассе
В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации
«Радушно — это не про Россию»
Среднеазиатские студенты мечтают учиться за границей. Но вынуждены возвращаться домой
Украина назвала санкции США инструментом в переговорах с Россией
Все материалы
Экономика
Названы главные жертвы проблем в мировой торговле
Сыграли в черную
Европа и США привыкли править нефтяным рынком. Теперь им придется потесниться
Глава Сбербанка рассказал о своем главном страхе
Палачи и убийцы
Этим электрокарам прочат победу над Tesla. Готов ли Илон Маск к борьбе?
Греф назвал своей виной утечку данных клиентов Сбербанка
Здание РейхстагаЗа поддержкой в Бундестаг
Помогут ли германские парламентарии в борьбе за недвижимость в Москве
Греф рассказал о необходимости реформы системы высшего образования в России
Все материалы
Силовые структуры
Мотивом суицида 23-летней следовательницы из Сочи назвали изнасилование коллегой
«Она считала себя позором семьи, а не жертвой урода»
Молодая следовательница покончила с собой. Родные говорят, что ее изнасиловал коллега
Раскрыта личность готовившего госпереворот в России террориста
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Отец погибшей девочки напал на ее лечащего врача
Криминальные узы
Российские Бонни и Клайд годами грабили банки. Они бросались под пули, спасая друг друга
Раскрыта причина массовой драки дворников в Москве
Все материалы
Наука и техника
Смертоносная «Гадюка» для Су-57 «случайно» попала на фото
Незримые убийцы
Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Редкий автомат Калашникова 1950 года показали на видео
Последний джедай
Сварщик получил сверхсилу и спасает умирающую франшизу. Star Wars: Jedi Fallen Order
Открыт необъяснимый космический феномен
Льют в уши
Apple выпустила AirPods Pro за 21 тысячу рублей. Стоят ли они того?
Спасение планеты от глобальной катастрофы провалилось
Все материалы
Спорт
Назван лучший гол 13-го тура АПЛ
Тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью«Они никогда не сдаются»
Дебют Моуринью, спасение «Ливерпуля» и победа «Сити» — главные события тура АПЛ
Назван лучший сейв 13-го тура АПЛ
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
Стране грозит запрет на участие во всех международных соревнованиях на четыре года
«Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Деонтей Уайлдер«Для победы мне нужно две секунды»
Уайлдер вновь уложил соперника. Чемпион нокаутировал 107-килограммового кубинца
Опубликована переписка Месси с Неймаром
Все материалы
Культура
Опубликован список лучших фильмов десятилетия
Руководство по обнаженке
К чему приведут новые правила съемок секса в кино
Скарлетт Йоханссон пожалела о своей неосведомленности о проблемах трансгендеров
Мистика, да и только
Этот российский фильм стоил полмиллиарда. Почему зрители отказались его смотреть?
В России впервые покажут «Русалочку» под звуки оркестра
Владимир МединскийМифы Министерства культуры
Что происходит с цензурой и российским кино на словах и на самом деле
Режиссер «Звездных войн» обвинил забывчивого актера в утечке сценария
Все материалы
Интернет и СМИ
Верка Сердючка сравнила себя с придурком и убежала с шоу
Великое советское завтра
 
Мужчина завел «жену на работе», расстроил супругу и получил нагоняй в сети
«Это наш мир и наша свобода»
Эти люди создают порно с друзьями, бывшими и знаменитостями. Их никто не может остановить
Дурова вызвали в суд
Звонит по тебе
WhatsApp пользуется 1,5 миллиарда человек. Каждый из них оказался в опасности
Врачи рассказали о глупых попытках пациентов определить диагноз через интернет
Все материалы
Ценности
Ким Кардашьян раскрыла секрет «приготовления» M&M's
Овчинка с выделкой
Люди веками носили дешевые тулупы. Почему они стали модными?
Модель появилась на публике в прозрачном комбинезоне
Падшие ангелы
Показов Victoria's Secret больше не будет. Бодипозитив победил
Жена Зеленского избавится от оскорбившего императора платья
Глобальное утепление
Люди столетиями пытались победить холод халатами и одеялами. Все изменил пуховик
Названы главные модные провалы десятилетия
Все материалы
Путешествия
Одной из пострадавших в Доминикане россиянок ампутировали руки
«В мозгу проносились идеи заработка»
Как россиянин оказался на Занзибаре, подружился с пиратом и чуть не открыл свой бизнес
Названа причина аварии с россиянами в Доминикане
Красное золото
Эти женщины добывают самую дорогую специю в мире. И все равно живут в нищете
FlyDubai переложила вину в катастрофе Boeing в Ростове-на-Дону на диспетчеров
«Большинство испытывают смущение и стыд»
В этой стране торгуют страхом и наркотиками. Что ждет россиян в Колумбии?
Автобус с российскими туристами перевернулся в Доминикане
Все материалы
Из жизни
Бездомная собака спасла от смерти пятерых котят и прославилась в сети
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в Дрездене
Воры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
Победитель лотереи спустил деньги на проституток, убил детей и покончил с собой
«Мне до сих пор снятся кошмары»
Жена богатого боксера решила убить его ради денег. Он сам инсценировал смерть и уцелел
Пухлый енот попытался проникнуть в квартиру россиян и застрял
«Здесь считают, что девушки из России сразу выскакивают замуж»
История россиянки, которая перебралась в Италию и увидела ее темную сторону
Чихуахуа уехал на хозяйской машине
Все материалы
Не нравится электрический пикап от Tesla? Вот пять других!
Низкополигональный Кибертрак и другие грузовики на батарейках
Chery Tiggo 4
Что получится, если взять кого нужно — да и переманить в Китай?
Самый мощный Mercedes
Видео: легендарный 670-сильный SL 65 AMG Black Series — чёрная зависть
Toyota Supra против Porsche 718 Cayman GTS
Не затеряется ли Supra на фоне одного из лучших спорткаров планеты? Проверяем в городе и на треке
В России скоро появится Volkswagen Jetta мексиканской сборки
В России сертифицировали обновленную Lada 4x4
Новый Renault Sandero получит гибридную версию
Все материалы
Дом
Российского застройщика призвали ответить за рекламу с Тарантино
Точное попадание
Самые необычные здания мира глазами лучших фотографов
Испугавшиеся за свою жизнь россияне вывесили плакат «Путин, помоги»
Конец сезона
Богатые россияне годами прятали деньги на Кипре. Европа решила покончить с этим
Реновация вдвое сократит расходы москвичей на услуги ЖКХ
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
Российского губернатора попросили в стихах спасти от морозов
Все материалы
Нацпроекты
С ветерком
В России построили мегатрассу из Москвы в Петербург. К этому шли 50 лет
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
Рекультивацию свалок в российском регионе оценили в миллиарды рублей
Россиянам раскрыли правила употребления антибиотиков
На Колыме выведут библиотечное дело на новый уровень
В Волгограде представили лучшие проекты благоустройства
Российским семьям пообещали дополнительные выплаты на детей
Все материалы