Оправданный по делу о разбое российский офицер отсудил почти 10 миллионов рублей

Южный окружной военный суд удовлетворил иск бывшего начальника Кизилюртовского муниципального ОВД Дагестана полковника Асхабали Заирбекова о выплате ему компенсации после оправдательного приговора по делу о разбое. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в сентябре 2019 года Заирбеков обратился в суд с иском о выплате ему денежного довольствия с момента ареста 24 февраля 2014-го до вынесения решения по делу. Он также попросил оплатить работу его адвокатов и расходы, связанные с покупкой авиабилетов. Он прикрепил к иску квитанции об оплате и чеки на 1,365 миллиона рублей, а к итоговым суммам просил применить индекс потребительских цен. Кроме того, офицер попросил обязать прокурора Дагестана принести ему официальное извинение от государства и разместить его в СМИ.

В итоге суд принял решение взыскать с казны в пользу истца 9,5 миллиона рублей, из которых 7,8 миллиона — размер выплаты денежного довольствия и 1,7 миллиона — расходы по оплате труда защитников. Просьбы Заирбекова об извинении прокурором также были удовлетворены.

В сентябре 2016 года суд оправдал Асхабали Заирбекова, обвинявшегося в бандитизме и других тяжких преступлениях. Трое бывших подчиненных полковника были приговорены к 11, 13 и 15 годам лишения свободы. Суд признал их виновными в бандитизме, разбоях, грабежах, незаконном обороте оружия, совершенных в 2012-2013 годах. Четвертый фигурант дела освобожден от наказания с применением к нему обязательных мер медицинского характера.

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