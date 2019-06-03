Дагестанцев заподозрили в похищении останков героя повести Толстого

Жителей Дагестана заподозрили в том, что они тайно эксгумировали в Азербайджане и похитили останки Хаджи-Мурата, одного из самых известных участников Кавказской войны 1817-1864 годов и героя одноименной повести Льва Толстого. Об этом сообщает издание «Молодежь Дагестана». Останки якобы были захоронены в райцентре Хунзах в Дагестане.

Изданием были опубликованы фотографии, как группа мужчин несет некую коробку, а также кадры перезахоронения. Тем не менее, как написала на своей странице в Facebook дагестанский историк Патимат Тахнаева, существуют сомнения, что это были останки именно дагестанского героя. «Вообще, очень сомневаюсь, что сегодня в Хунзахе похоронили останки Хаджимурада», — заявила она. Историк отметила, что вместе с ним в одной могиле в Азербайджане были захоронены еще двое соратников — Гамзало и Эльдар.

По словам очевидца перезахоронения Амира Амирова, никто из присутствующих на церемонии не выступал с официальной речью и не предъявлял доказательств, что останки принадлежат именно Хаджи-Мурату. «Все делается на честном слове», — отметил он.

В то же время, по данным азербайджанского интернет-издания haqqin.az, местные правоохранительные органы начали расследование инцидента. «На данный момент ни подтвердить, ни опровергнуть факт исчезновения останков [...] мы не можем, так как надгробный памятник на месте и цел. Должна быть создана государственная комиссия. Конечно, если подтвердится, что останки великого Хаджи-Мурата были вывезены из республики, все виновные в этом деле должны быть наказаны», — заявил изданию депутат Милли Меджлиса от Гахского района Азер Керимли.

Перезахоронить останки Хаджи-Мурата решили его прямой потомок Магомедарип Гаджимурадов, депутат Гаджимурад Омаров и общественный деятель Асхабали Заирбеков в священный для мусульман месяц Рамадан.

Ранее в администрации президента России согласились, что череп Хаджи-Мурата должен быть передан в Дагестан. Для захоронения останков властям Дагестана нужно было договориться с Азербайджаном. Это, как предположили историки, могло стать поводом для эмоциональных обсуждений. Однако у некоторых чиновников появились опасения, что передача черепа Хаджи-Мурата из петербургского музея в Дагестан «поспособствует пробуждению исторической национальной памяти» среди местного населения, а это грозит ростом сепаратистских настроений.

Известный военачальник Кавказской войны Хаджи-Мурат погиб в 1852 году на территории Азербайджана. Его голова была отделена от тела и предъявлена в качестве доказательства его смерти царскому командованию. Сейчас череп Хаджи-Мурата находится в Санкт-Петербурге в Кунсткамере, а тело было похоронено в месте гибели — на территории современного Азербайджана. Могила Хаджи-Мурата стала местом поклонения для многих мусульман.

Хаджи-Мурат стал прототипом одноименной повести Льва Толстого. Ее сюжет разворачивается во время Кавказской войны. Главный герой, аварский вождь, переходит на сторону русских, но не находит среди них поддержки и погибает при попытке скрыться в горах.

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