Дагестану и Азербайджану предрекли споры из-за 170-летнего черепа

У некоторых федеральных чиновников есть опасения, что передача черепа аварского вождя Хаджи-Мурата из петербургского музея в Дагестан «поспособствует пробуждению исторической национальной памяти» среди местного населения, а это грозит ростом сепаратистских настроений. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, политолог Руслан Курбанов, передает «Кавказский узел».

«Эти опасения надуманные, беспочвенные», — подчеркнул он.

Одновременно политолог упомянул, что захоронению черепа вместе с телом могут воспротивиться в Азербайджане (останки Хаджи-Мурата захоронены в Гахском районе страны — прим. "Ленты.ру"). «Современный Азербайджан не хочет поднятия национального самосознания аварцев, лезгин и других народов, проживающих на севере этого государства. Для Азербайджана такой всплеск осознания идентичности дагестанцев через оживление исторической памяти может быть пугающим ввиду опасения сепаратистских движений», — уточнил Курбанов. По его мнению, решить этот вопрос можно только на общественных слушаниях, привлекая представителей духовенства, которые бы объяснили, разрешает ли ислам захоронения частей тела в разных местах.

Власти республики пока не уверены, что вопрос решен окончательно. «К сожалению, мы не застрахованы от волюнтаризма и изменчивости мнений лиц, от которых это зависит. До тех пор пока череп Хаджи-Мурата не будет передан и предан земле, говорить о завершении проблемы нельзя», — сказал член Общественной палаты Дагестана, бывший советник главы республики Деньга Халидов.

Вопрос о возвращении черепа Хаджи-Мурата в Дагестан решается почти 20 лет. В конце января депутат Госдумы Гаджимурад Омаров объявил, что в администрации президента России согласились с необходимостью передать останки в Дагестан. «По итогам консультаций с руководством Республики Дагестан принято решение осуществить акт передачи останков позднее с учетом текущей внутриполитической ситуации в республике», — говорилось в соответствующем документе. О какой именно ситуации идет речь, не уточняется.

Хаджи-Мурат — аварский вождь и военачальник, наиб имама Шамиля и его «правая рука». Герой одноименной повести Льва Толстого погиб в 1852 году после столкновения с отрядом горской милиции на территории нынешнего Азербайджана. В настоящее время мумифицированная голова находится в Музее антропологии и этнографии (Кунсткамера) в Санкт-Петербурге. В 2000 году она была выведена из музейного фонда и в качестве экспоната больше не выставляется.

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