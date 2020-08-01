Появились подробности о судьбе разбившего машину ФСО у Красной площади солдата

Солдата-срочника Никиту Ерошенко, разбившего стекла машины ФСО перед парадом Победы в Москве, уволили из армии России. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник в медицинских кругах.

Он уточнил, что мужчина комиссован по состоянию здоровья. «По результатам психиатрического обследования принято решение о досрочном увольнении его из Вооруженных сил РФ», — поделился источник.

Материалы по теме ФСБ задержала солдата на параде Победы в Москве Он устроил драку в парадном строю и разбил стекла в машине спецслужб

Как пишет издание, солдат уже дома. Уголовное дело против него решено не возбуждать.

Ранее газета «Коммерсантъ» раскрыла подробности о судьбе солдата-срочника после инцидента на Красной площади. Издание писало, что Ерошенко помещен в военный госпиталь в подмосковном Подольске, где ему оказывается психиатрическая помощь в стационарных условиях.

24 июня Ерошенко, который должен был пройти в исторической части колонны военнослужащих, незадолго до начала парада на Красной площади атаковал машину ФСО, разбив стекло прикладом винтовки. По словам очевидца из числа офицеров МВД, следивших за порядком с исходной позиции на Манежной площади, за полчаса до парада между двумя бойцами исторической роты завязалась перепалка, перешедшая в драку. Одного из них — им оказался Ерошенко — вывели из строя, чем он начал возмущаться. Несмотря на предупреждение со стороны сотрудника военной контрразведки, солдат стал кричать и прикладом оружия разбил стекло микроавтобуса спецслужбы. Скандалиста сразу задержали.