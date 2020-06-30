Раскрыта судьба разбившего машину ФСО у Красной площади солдата

Газета «Коммерсантъ» раскрыла судьбу солдата-срочника Никиты Ерошенко, разбившего стекла автомобиля ФСО перед парадом на Красной площади.

По информации источников издания, Ерошенко помещен в военный госпиталь в подмосковном Подольске, где оказывается психиатрическая помощь в стационарных условиях. Врачам предстоит провести судебную психолого-психиатрическую экспертизу. По мнению психиатров, к инциденту привело отстранение Ерошенко от парадного расчета и возможная психологическая травма детства — как стало известно газете, солдат является сиротой.

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Военные следователи Следственного комитета продолжают проводить проверку по факту предполагаемого совершения Ерошенко хулиганства и умышленной порчи имущества. Таким образом, солдату грозит уголовное дело по двум статьям УК России. Предполагалось, что проверка уложится в трое суток, но военные следователи продлили ее на десять дней, однако, как указывает «Коммерсантъ», не исключается, что она растянется на месяц.

24 июня Ерошенко, который должен был пройти в исторической части колонны военнослужащих, незадолго до начала парада на Красной площади атаковал машину ФСО, разбив стекло прикладом винтовки. По словам очевидца из числа офицеров МВД, следивших за порядком с исходной позиции на Манежной площади, за полчаса до парада между двумя бойцами исторической роты завязалась перепалка, перешедшая в драку. Одного из них — им оказался Ерошенко — вывели из строя, чем он начал возмущаться. Несмотря на предупреждение со стороны сотрудника военной контрразведки, солдат стал кричать и прикладом оружия разбил стекло микроавтобуса спецслужбы. Скандалиста сразу задержали и впоследствии госпитализировали для психиатрической экспертизы. О возбуждении уголовного дела не сообщалось.

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