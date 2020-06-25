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Названа причина нервного срыва у разбившего машину ФСО солдата на параде Победы

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Фото: Telegram-канал BAZA

Стала известна причина нервного срыва у 22-летнего солдата-срочника, который разбил стекла на машине ФСО перед парадом Победы 24 июня. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Гранатометчик Никита Ерошенко плохо маршировал, сбивал весь строй, несмотря на месяцы тренировок. Сослуживцы его ненавидели, потому что из-за допущенных им ошибок, остальным бойцам приходилось заново вышагивать на плацу. Когда Никиту отстранили от участия в параде из-за сбитого шага, у него сдали нервы. Солдат ударил автоматом по служебной машине ФСО, разбил лобовое стекло и был задержан.

После инцидента военная комендатура проводит проверки в части №61899, где служил Никита, командование пишет объяснительные.

Сам виновник инцидента госпитализирован для психиатрической экспертизы, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. Проводится доследственная проверка.

Ранее 25 июня сообщалось, что против Ерошенко не стали возбуждать уголовное дело, так как он не планировал никаких провокаций во время прохода войск на Красной площади.

Очевидец из числа офицеров МВД, следивших за порядком на исходной позиции в районе Манежной площади Москвы, рассказал о событиях, предшествовавших инциденту. По его словам, за полчаса до начала парада между двумя бойцами исторической роты времен Великой Отечественной войны по какой-то причине началась словесная перепалка, переходящая в драку. Один из офицеров военной контрразведки, в зоне ответственности которого находилась эта рота, предложил командиру заменить строптивого солдата запасным бойцом. Скандалиста вывели из строя и отправили в резерв. Ему это не понравилось — и он начал возмущаться. Офицер-контрразведчик в штатском призвал солдата к порядку, напомнив, что приказ надо выполнять. Тот в ответ стал кричать и пустым автоматом времен войны разбил стекло машины ФСО, стоявшей рядом с автобусом резерва, куда его препроводили. После этого скандалиста задержали.

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Предыстория: Поведение разбившего стекла машины ФСО перед парадом Победы солдата объяснили
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