Поведение разбившего стекла машины ФСО перед парадом Победы солдата объяснили

Солдат-срочник, который автоматом разбил стекла машины ФСО перед парадом Победы в Москве, не планировал никаких провокаций во время прохода войск на Красной площади. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Собеседник агентства заявил, что у срочника произошел нервный срыв, против него не стали возбуждать уголовное дело.

«По предварительным данным, у военнослужащего произошел нервный срыв. Уголовное дело не возбуждалось, солдата отправили к психиатрам», — отметил он.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев назвал причину инцидента на Красной площади. По его словам, в объяснительной солдат написал, что ему показалось, будто его облучают из рядом стоящей машины и следят за ним. «Ему, судя по всему, напекло голову совсем», — сказал ведущий.

24 июня солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв незадолго до начала парада. Оказавшись в резерве, он автоматом разбил стекла машины ФСО. Также известно, что солдат кричал о ненависти к сотрудникам Федеральной службы безопасности. После задержания он отказался отвечать на уточняющие вопросы.

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