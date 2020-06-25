Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы

Телеведущий Владимир Соловьев назвал причину провокации солдата, разбившего автоматом стекла на машине ФСО перед парадом Победы в Москве. Об этом он рассказал в эфире передачи «Соловьев LIVE» на YouTube.

По словам Соловьева, в объяснительной солдат написал, что ему показалось, будто его облучают из рядом стоящей машины и следят за ним. «Ему, судя по всему, напекло голову совсем», — резюмировал ведущий.

Как пояснил журналист, напавший должен был участвовать в исторической части парада, поэтому был вооружен не автоматом, а карабином. Однако в последний момент его перевели в резерв, из-за чего он также мог затаить обиду, предположил Соловьев. Он сообщил, что с солдатом все в порядке, в ближайшее время его осмотрят военные медики.

Как сообщалось ранее, военнослужащий устроил провокацию из-за того, что его перевели в резерв и он не смог участвовать в торжественном смотре. Причина, по которой солдата отстранили, не называется. Известно лишь, что он кричал о ненависти к сотрудникам Федеральной службы безопасности.

После задержания он отказался отвечать на уточняющие вопросы. В отношении него заведено уголовное дело. По данным Telegram-канала «112», нападавший родом из Калуги, ранее он питал слабость к алкоголю.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!