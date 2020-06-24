Разбивший стекла машины ФСО перед парадом кричал о ненависти к сотрудникам ФСБ

Солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е., разбивший стекла машины Федеральной службы охраны (ФСО) перед парадом Победы на Красной площади в Москве, кричал о ненависти к сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Из-за этого солдат и был переведен в резерв. По предварительным данным, на провокацию он пошел из-за того, что не смог участвовать в параде.

Серьезный инцидент был предотвращен сотрудниками военной контрразведки ФСБ. Что именно замышлял военнослужащий, неизвестно, на уточняющие вопросы он отвечать не стал. В отношении него заведено уголовное дело, молодой человек задержан.

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