Путин рассказал об увлеченности документами при работе над статьей о войне

Президент России Владимир Путин рассказал, что очень увлекся документами во время работы над своей статьей для американского издания The National Interest. Об этом он заявил в ходе беседы с казахстанским лидером Касым-Жоматом Токаевым, передает РИА Новости.

Российский лидер встретился со своим казахстанским коллегой утром в среду, 24 июня, перед парадом Победы в Москве. Токаев, в частности, поздравил Путина с вышедшей статьей, отметив, что она «замечательная и очень глубокая» и ему было очень интересно ее читать.

В ответ российский президент заявил, что был чрезвычайно увлечен в процессе работы. «Я когда попросил дать мне документы, я так увлекся этим», — уточнил он.

Статья Владимира Путина «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» для американского журнала The National Interest была опубликована 18 июня. В ней российский лидер в том числе обратился к постоянным членам Совета Безопасности ООН — США, Великобритании, Китаю и Франции, выразив надежду на скорое проведение саммита лидеров «пятерки». Путин подчеркнул, что мировые державы могут и должны доверять друг другу, чтобы ответить на современные вызовы: пандемию коронавируса, ситуацию в мировой экономике и защиту окружающей среды.

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