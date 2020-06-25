Очевидец рассказал об инциденте с участием солдата на параде Победы

Очевидец из числа офицеров МВД, следивших за порядком на исходной позиции в районе Манежной площади Москвы, рассказал о событиях, предшествовавших задержанию солдата-провокатора на параде Победы. Об этом сообщает «КП».

По его словам, за полчаса до начала парада между двумя бойцами исторической роты времен Великой Отечественной войны по какой-то причине началась словесная перепалка, переходящая в драку. Один из офицеров военной контрразведки, в зоне ответственности которого находилась эта рота, предложил командиру заменить строптивого солдата запасным бойцом. Скандалиста вывели из строя и отправили в резерв. Ему это не понравилось — и он начал возмущаться. Офицер-контрразведчик в штатском призвал солдата к порядку, напомнив, что приказ надо выполнять. Тот в ответ стал кричать и пустым автоматом времен войны разбил стекло машины ФСО, стоявшей рядом с автобусом резерва, куда его препроводили. После этого скандалиста задержали.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему могут предъявить обвинения в неподчинении командиру, невыполнение приказа, угрозы и оскорбления, причинении материального ущерба госимуществу, хулиганство. На допросе солдата спросили, собирался ли он устраивать провокацию на Красной площади, но он даже не понял вопроса.

«У меня создалось впечатление, что солдат даже не понял сути вопроса о провокации. Сидел растерянный, вся спесь куда-то пропала. Видимо, дошло, что он натворил», — сказал военный полицейский. По его словам, боец сетовал, что очень хотел попасть на парад, который должны были смотреть родня и любимая девушка. «Но из-за этого козла [сослуживца] случился облом. Меня из парадной коробки выкинули. Ну я и озверел», — объяснил солдат.

24 июня сообщалось, что в инциденте перед парадом Победы участвовал срочник Никита Е., родом из Калуги. До призыва в армию молодой человек питал слабость к алкоголю. Он служит в части номер 61899. Сообщалось, что солдат устроил провокацию из-за того, что его перевели в резерв, и поэтому он не смог участвовать в торжественном смотре. Известно лишь, что он кричал о ненависти к сотрудникам Федеральной службы безопасности.

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