Стали известны детали личности разбившего машину ФСО солдата перед парадом

Солдат-срочник Никита Ерошенко, разбивший стекла автомобиля ФСО перед парадом на Красной площади, является круглым сиротой. Об этом стало известно газете «Коммерсантъ».

По информации издания, Ерошенко родился в Калуге, там же окончил Калужский техникум электронных приборов по специальности «техник-программист». Осенью прошлого года его призвали в армию, определив в 27-ю гвардейскую севастопольскую мотострелковую бригаду, которая дислоцирована в Новой Москве.

Материалы по теме ФСБ задержала солдата на параде Победы в Москве Он устроил драку в парадном строю и разбил стекла в машине спецслужб

«Фактически сразу» после призыва Ерошенко был отобран для участия в параде Победы и определен в парадный расчет, пишет газета. В связи с этим он, хотя и был назначен гранатометчиком, не участвовал в занятиях с боевым оружием на полигонах, а в основном тренировался маршировать на плацу.

24 июня Ерошенко, который должен был пройти в исторической части колонны военнослужащих, незадолго до начала парада на Красной площади атаковал машину ФСО, разбив стекло прикладом винтовки. По словам очевидца из числа офицеров МВД, следивших за порядком с исходной позиции на Манежной площади, за полчаса до парада между двумя бойцами исторической роты завязалась перепалка, перешедшая в драку. Одного из них — им оказался Ерошенко — вывели из строя, чем он начал возмущаться. Несмотря на предупреждение со стороны сотрудника военной контрразведки, солдат стал кричать и прикладом оружия разбил стекло микроавтобуса спецслужбы. Скандалиста сразу же задержали, впоследствии его госпитализировали для психиатрической экспертизы. О возбуждении уголовного дела не сообщалось.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!