Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко. Запись с камер видеонаблюдения разместило издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как солдат подходит к служебному автомобилю на Красной площади и начинает бить стекла автоматом. Он разбил боковое стекло, после чего его повалили на землю несколько правоохранителей.

24 июня сообщалось, что сотрудники военной контрразведки ФСБ предотвратили серьезный инцидент на параде Победы в Москве. Оказавшийся в резерве рядовой Еременко автоматом разбил стекла машины ФСО. После задержания солдата сообщалось, что причиной его поступка мог быть нервный срыв.

Рядового отправили в военно-клинический госпиталь Минобороны. Если его сочтут здоровым, то он будет отвечать по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Пожалевшим его командирам грозят увольнения и уголовные дела.

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