Разбивший машину ФСО солдат оказался на Красной площади из-за жалости командира

Разбивший окно машины ФСО 22-летний солдат Никита Еременко оказался на Красной площади из-за жалости командира. Об этом в четверг, 25 июня, сообщает «Коммерсант».

По данным издания, уроженец Калуги был призван в армию в 2019 году. Вместе с другими сослуживцами из мотострелкового батальона он был включен в парадный расчет и тренировался на плацу в поселке Мосрентген и на парадной площадке в Алабино. После того как была назначена новая дата проведения парада, тренировки возобновились.

Вместе со всеми Еременко маршировал с утра и до вечера. За неделю до парада сотрудники военной контрразведки ФСБ и психологи еще раз проверили психологическое состояние участников парада. Также изучалось семейное положение, связи и контакты. По итогу проверки Никиту Еременко и еще несколько человек отстранили от участия в торжественном мероприятии.

Но командование батальона пожалело парня и попросило зачислить его в резерв из девяти человек, пообещав, что он получит ведомственную медаль «Участнику парада Победы». Это решение поддержал и командир 27-й бригады Дмитрий Аксенов.

После инцидента на Красной площади рядового отправили в военно-клинический госпиталь Минобороны. Если его сочтут здоровым, то он будет отвечать по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Пожалевшим его командирам грозят увольнения и уголовные дела.

24 июня сообщалось, что сотрудники военной контрразведки ФСБ предотвратили серьезный инцидент на параде Победы в Москве. Оказавшийся в резерве рядовой Еременко автоматом разбил стекла машины ФСО. После задержания солдата сообщалось, что причиной его поступка мог быть нервный срыв.

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