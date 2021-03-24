Россиянин совершил самоубийство во время видеосвязи с сыном

Житель Краснодарского края совершил суицид во время общения с сыном по видеосвязи. Перед этим он сказал, что не хочет быть обузой для семьи, сообщает NEWS.ru.

Родственница погибшего рассказала журналистам, что в последние годы 58-летний мужчина жил один в Абинске, пил и не работал. Деньги ему присылали живущие в Краснодаре бывшая жена и 32-летний сын. Периодически россиянин брал кредиты, которые за него выплачивали родные.

Всю жизнь у мужчины было психическое расстройство, из-за которого он вел себя агрессивно. «Он бросался на жену и ребенка с ножом, родителей обижал, довел отца до инвалидности. Последние полгода своей жизни родители уже не могли терпеть его побои и попросили племянника забрать их к себе», — сказала собеседница издания, отметив, что он упрекал родственников в своем одиночестве.

6 марта россиянин позвонил своему ребенку в мессенджере по видеосвязи, назвал себя обузой и убил себя. Во время разговора сын пытался успокоить родителя и безуспешно пробовал дозвониться до соседей. Это была не первая попытка мужчины совершить самоубийство.