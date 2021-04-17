Доктор Мясников предостерег от консультаций с врачами перед вакциной от COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, чего не стоит делать перед вакцинацией от COVID-19. Об этом сообщает РИА новости.

По словам доктора, не стоит консультироваться с врачами перед прививкой от коронавируса. Он объяснил это тем, что медицинские работники могут перестраховываться и давать медотвод (временный или полный отказ от проведения вакцинации на срок более трех месяцев — прим. «Ленты.ру»). Мясников подчеркнул, что отказ от прививки можно оправдать только риском анафилактического шока на компоненты действующего вещества. При отсутствии индивидуальных противопоказаний телеведущий настоятельно порекомендовал вакцинироваться.

Помимо этого, врач заверил, что перед прививкой не обязательно сдавать тест на антитела. «Есть антитела — значит, переболели. Они защищают от одного штамма коронавируса, которым вы были инфицированы, а прививка — от всех известных мутаций, вот что важно. Я бы не проверял антитела. Это просто любопытство, затягивание процедуры массовой вакцинации, огромные затраты. Если у вас есть антитела и вы привились, хуже не будет точно, а вот дополнительную защиту получите», — сказал он.

Кроме того, эксперт заявил, что пожилым людям не стоит ждать выработки коллективного иммунитета и начать вакцинироваться как можно раньше. «Им некогда ждать, когда выработается коллективный иммунитет. Каждый должен получить личный иммунитет. Вакцина предохраняет от смерти и тяжелого течения. Насколько массовая вакцинация прервет цепочку передачи инфекции, еще не до конца ясно, мы на это надеемся. А пока давайте прививать старшее поколение, им нужна защита в первую очередь», — заключил специалист.

Ранее в апреле доктора Мясникова удивил страх россиян перед прививкой от коронавируса. Мясников подчеркнул, что в настоящее время людям уже доступны средства для предотвращения тяжелых вариантов течения COVID-19, но жители страны не пользуются ими из-за иррационального страха делать прививку. «Где массовый наплыв в медцентры на вакцинацию? Особенно удивляют пожилые. Ну вы-то чего еще боитесь? Все видели, все испытали, вам ли бояться? Чего?» — удивился врач.