Врач и телеведущий Александр Мясников, более известный как Доктор Мясников, назвал три главные ошибки при гипертонии, которые допускают пациенты при контроле этого заболевания. Об этом кардиолог рассказал в эфире телеканала «Россия 1», его слова передает РИА Новости.

Как подчеркнул специалист, при повышенном систолическом артериальном давлении нельзя пренебрегать здоровой пищей и иметь лишний вес. Он пояснил, что придерживаться определенной диеты не обязательно, однако из рациона следует исключить жирную пищу, соленое и сладкое.

«Если у вас артериальная гипертония, ваша норма — полтора-два грамма поваренной соли в день», — заявил врач. Он также подчеркнул, что понятие «рабочее давление» — ошибочно. По словам специалиста, давление может быть только нормальным или повышенным.

Третьей ошибкой Мясников назвал несоблюдение дозировки лекарств. Врач подчеркнул, что таблетки можно принимать лишь так, как предписал врач, а не произвольно.

Ранее кардиолог перечислил несколько худших последствий гипертонии. Доктор рассказал, что данная болезнь может привести к инфаркту или инсульту, а также повышает риск появления сосудистой деменции и болезни Альцгеймера и других заболеваний.