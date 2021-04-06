Доктор Мясников назвал группу крови с высоким риском развития рака желудка

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что у людей со второй группой крови есть высокий риск заболеть раком желудка. Об этом он сообщил в эфире передачи «О самом главном» на канале «Россия 1».

Доктор, отвечая на вопрос телезрительницы, отметил, что по группе крови действительно можно определить склонность человека к заболеваниям. «Это все генетически, это набор генов, и масса заболеваний встречаются у определенных носителей генов чаще, чем у каких-то других», — подчеркнул специалист.

Мясников назвал несколько примеров того, что диагностируется чаще у людей с той или иной группой крови. Так, по словам медика, люди, обладающие первой группой крови, склонны к язвам желудка. «Вторая группа крови склонна даже к онкологии желудка», — уточнил ведущий.

В январе 2020 года с похожим утверждением выступила телеведущая Елена Малышева. Она рассказала о зависимости развития того или иного вида рака от группы крови человека. Малышева призывала людей со второй группой крови провести гастроскопию в 45 лет и повторять процедуру каждые 2-3 года.