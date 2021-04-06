Доктор Мясников назвал провоцирующее кровоизлияние в мозг лекарство

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что неосторожное употребление нестероидных противовоспалительных препаратов может привести к кровоизлиянию в мозг и смерти. В эфире программы «О самом главном» телеканала «Россия 1» он назвал среди таких лекарств аспирин.

«В первую очередь аспирин, ацетилсалициловая кислота. Вот у нас болит голова, мы принимаем таблетки, не думая, что голова пройдет, а желудок мы угробим», — отметил он.

Специалист заметил, что особенно опасно принимать нестероидные противовоспалительные препараты в случае, когда в желудке есть опасная для человека бактерия Helicobacter pylori.

«Большие дозы могут привести к печальным последствиям. Аспирин может вызвать смертельно опасные кровотечения, что в голову — кровоизлияние в мозг, что кровотечения язвенные, фатальные», — подчеркнул Мясников.

Врач уточнил, что в результате были пересмотрены и меры профилактики сердечно-сосудистых болезней при помощи именно аспирина, ацетилсалициловой кислоты. «Даем только при доказанной болезни, а как первичную профилактику мы притормаживаем», — заключил он.

Ранее Мясников раскрыл указывающую на серьезное заболевание деталь. Он согласился со специалистами, что черное пятно на ногте может быть признаком меланомы, злокачественной опухоли или гемангиомы.