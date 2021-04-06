Доктор Мясников раскрыл указывающую на серьезное заболевание деталь

Врач и телеведущий Александр Мясников вместе с дерматологом Ириной Гостевой в эфире передачи на телеканале «Россия 1» раскрыли указывающую на серьезное заболевание деталь. Об этом передает РИА Новости.

Гостева рассказала, что черное пятно на ногте может быть признаком меланомы, злокачественной опухоли, или гемангиомы. Мясников согласился с тем, что при появлении данного симптома следует обязательно обратиться к врачу. При этом специалисты подчеркнули, что повреждения ногтей — это не «абсолютный критерий» определенной болезни.

Доктор предупредил, что изменения в ногтях в 90 процентах случаев не являются признаками какого-то заболевания, однако в оставшихся десяти процентах подобная симптоматика может о чем-то говорить.

Помимо этого, Гостева развеяла распространенный миф о том, что белые пятна на ногтях появляются из-за нехватки цинка или магния в организме человека. По ее словам, это связано с попаданием воздуха в зону роста.

Ранее Мясников рассказал, как цвет ногтей может сигнализировать о появлении опасных заболеваний. Согласно его словам, ногтевые пластины — отличный индикатор состояния здоровья, так как изменение их цвета может говорить об инфицировании организма и опасном заболевании.