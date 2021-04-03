Доктор Мясников перечислил восемь худших последствий гипертонии

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил восемь худших последствий гипертонии. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

Доктор рассказал, что данная болезнь может привести к инфаркту или инсульту, а также повышает риск появления сосудистой деменции и болезни Альцгеймера. По словам Мясникова, высокое давление может вызвать мерцательную аритмию, ишемическую кардиомиопатию, эректильную дисфункцию и почечную недостаточность.

При этом врач отметил, что проблема с лечением данного заболевания заключается в том, что пациенты не ощущают высокого давления. Для предотвращения очень тяжелых последствий следует не игнорировать гипертонию и правильно ее лечить, резюмировал специалист.

Ранее доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Михаил Полуэктов рассказал, что регулярный недосып увеличивает вероятность артериальной гипертонии более чем в полтора раза, а также усиливает риск инфаркта. Эксперт добавил, что у регулярно недосыпающих людей увеличивается риск хронической сердечной недостаточности, сахарного диабета, снижается иммунитет, повышается подверженность к инфекциям.