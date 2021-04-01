Минздрав назвал самое распространенное осложнение у переболевших COVID-19

Самым распространенным осложнением у переболевших COVID-19 пациентов является астения — синдром хронической усталости. Его назвал глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

«Чаще всего наблюдается астения, проблемы, связанные с сердечно-сосудистой системой. Высокий риск у пациентов, имеющих предрасположенность к тромбообразованию, поэтому многим назначается обязательно терапия профилактическая», — сказал министр.

Кроме того, по его словам, у некоторых возникают осложнения, связанные с заболеваниями нервной системы. Тяжелее всего коронавирус переносят люди с артериальной гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением, добавил Мурашко.

Ранее доцент кафедры факультетской хирургии №1 Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Сергей Осминин заявил, что у переболевших коронавирусом также наблюдаются проблемы с органами пищеварения. По словам специалиста, среди видов нарушений работы желудочно-кишечного тракта после COVID-19 наблюдаются диарея и вздутие живота.