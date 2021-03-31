Врач назвал опасное последствие коронавируса для пожилых

У пожилых людей, перенесших коронавирус, увеличивается риск переломов костей, что связано с дефицитом витамина D после болезни, заявил доцент кафедры травматологии, ортопедии и хирургии катастроф Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Константин Терновой. Его слова передает агентство «Москва».

«После коронавирусной инфекции резко падает уровень витамина D, а витамин D отвечает за доставку кальция к костям. То есть отсутствие витамина D приводит к хрупкости костей и у пожилых людей может привести к перелому», — отметил специалист.

Терновой добавил, что на сильные боли в костях и суставах во время коронавируса жалуются около 20 процентов пациентов. Они могут сохраниться и через две-три недели после окончания болезни. Врач пояснил, что COVD-19 вызывает тромбозы, из-за этого поражаются практически все органы и суставы, нарушается кровоснабжение костей и суставов.

Ранее доцент кафедры факультетской хирургии №1 Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Сергей Осминин заявил, что у переболевших коронавирусом наблюдаются проблемы с органами пищеварения: диарея и вздутие живота.