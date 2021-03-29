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Врач назвала способ избежать последствий коронавируса

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Фото: Алексей Танюшин / «Коммерсантъ»

Чтобы улучшить самочувствие и вернуть обоняние после перенесенного коронавируса, рекомендуется обратиться к реабилитологу. Такой способ избежать последствий болезни в беседе с телеканалом «Звезда» назвала врач-терапевт Людмила Лапа.

По ее словам, обоняние и вкус восстанавливаются у всех по-разному, но пациентам все равно следует соблюдать главные правила постковидной реабилитации.

«Противовирусную терапию принимаем достаточно долго, хотя обычно она назначается на краткий курс, на пять дней. Но при COVID-19 назначаем до 15 дней минимум, чтобы убрать "атаку" и воспаление по слизистым горла», — рассказала Лапа.

Кроме того, врач отметила необходимость применять иммунные препараты, которые восстанавливают работу слизистой. «Аденовирус проникает в лимфоузлы и, если там остается, постоянно подпитывает и не дает восстановиться слизистой носоглотки», — пояснила Лапа.

Ранее врач-пульмонолог первой категории, врач-терапевт, член Российского респираторного общества Татьяна Неешпапа рассказала, что реабилитация после перенесенного COVID-19 зависит от тяжести заболевания, а начинать комплекс восстанавливающих мероприятий необходимо как можно раньше. По ее словам, реабилитация не требуется россиянам, которые перенесли инфекцию в легкой форме — с поражением верхних дыхательных путей, без пневмонии.

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