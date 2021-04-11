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Доктор Мясников раскрыл способ справиться с кризисом среднего возраста

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Кризис среднего возраста может быть опасен для психики человека, но существует способ справиться с ним. Его в эфире телеканала «Россия 1» раскрыл врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, в науке не существует диагноза «кризис среднего возраста», но современная психология приравнивает это явление к депрессии. Часто оно связано с переоценкой себя и окружающего мира, ощущением прожитой жизни и что «все хорошее позади». «А ты так и не ночевал в стоге сена с любимой, не мчал на скорости 200 километров на мотоцикле, и ветер не бил тебе в лицо, в горах ты не бывал, на дно океана не спускался, с акулами не плавал», — пояснил доктор.

Он отметил, что этот период стоит воспринимать как «сигнал к атаке», потому что перед человеком открываются новые возможности, начинается «самая вкусная, самая активная» часть жизни. «Каждое последующее десятилетие лучше предыдущего, только надо грамотно его прожить», — сказал Мясников.

Ранее психолог Московской службы психологической помощи населению Ольга Шапиро называла пути выхода из с возрастного кризиса. Она указывала, что в такой ситуации людям нужна физическая или эмоциональная встряска, которая повышает жизненный тонус. Для мужчины это может быть ремонт, строительство дома, покупка машины. Женщинам она рекомендовала вспомнить о своих потребностях и найти баланс между между «я должна» и «я хочу».


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