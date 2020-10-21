Психолог оценила шансы мужчин старше 40 лет создать семью

Семейный психолог Наталья Панфилова оценила шансы российских мужчин старше сорока лет создать семью и объяснила, почему этот возраст становится критическим для серьезных отношений. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

Специалист пояснила, что после 35 лет у мужчин меняется гормональный фон, и с точки зрения психологии, они уже не хотят экспериментировать. До этого возраста мужчины легче относятся к ошибкам, поскольку понимают, что у них еще есть время на их исправление. Однако, становясь старше, они начинают бояться решительных шагов. Кроме того, они не хотят менять сложившийся удобный и привычный образ жизни, отказываться от сформированных привычек.

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«Если женщина согласна вписаться в жизнь этого мужчины, то он будет с ней жить вместе, но не факт, что женится», — сказала психолог. Она также отметила, что и самим женщинам мужчины старше 40 лет не очень интересны, поскольку у них самих уже тоже появились свои привычки, обязательства, которые совместить с таким мужчиной довольно сложно. Порой встроиться в жизнь таких мужчин пытаются молодые девушки, но обнаружив, что им необходимо под них подстраиваться, а мужчина не хочет никуда двигаться, девушкам это становится неинтересно.

Ранее психолог Александр Шахов объяснил причину, по которой между мужчинами и женщинами возникают конфликты в отношениях. По его словам, это происходит из-за недопонимания. Он указал, что женщины часто обвиняют мужчин в том, что те их обманывают. Связано это с тем, что женщины сами провоцируют своих партнеров говорить им неправду, потому что представительницы слабого пола сами не любят правду.