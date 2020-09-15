Объяснена причина конфликтов между мужчинами и женщинами

Психолог Александр Шахов объяснил причину, по которой между мужчинами и женщинами возникают конфликты в отношениях. По его словам, это происходит из-за недопонимания. Об этом сообщает «Пятый канал».

Шахов указал, что женщины часто обвиняют мужчин в том, что те их обманывают. Связано это с тем, что женщины сами провоцируют своих партнеров говорить им неправду, потому что представительницы слабого пола сами не любят правду.

«Когда женщина спрашивает у мужа: "Я растолстела?", она не хочет слышать правду. Она видит, что не влезает в джинсы. Мужчина видит, что она поправилась и он думает: "Если я сейчас скажу правду — то получу за это". Он говорит то, что хочет услышать женщина. Женщина успокаивается и думает, что так оно и есть», — привел пример психолог.

Чтобы начать лучше понимать своих мужчин, Шахов рекомендует женщинам не требовать от них правды, а лучше наблюдать за их поведением в каждой ситуации, на что они обращают внимание в реальности, а не на то, что говорят. «Мужчины уже давно привыкли и знают, что женщинам нужно говорить только то, что они хотят услышать, а не правду», — заключил он.

Ранее ведущая и сваха из программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова раскрыла проверенный способ женить на себе мужчину. По ее словам, самый старый и проверенный способ — стать для него незаменимой и показать, как он вам необходим. Ведущая отметила, что есть несколько способов этого добиться. Например, стать его «рекламным агентом», рассказывая всем о его достоинствах, или вдохновить мужчину, чтобы он безбоязненно полагался на нее.