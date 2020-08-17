Объяснена разница в восприятии цветов среди людей

Иногда люди видят цвета по-разному из-за врожденных аномалий. Чаще всего они встречаются у мужчин. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического Центра им. Пирогова Ирина Лещенко.

«Я все время говорю мужу, что у него куртка темно-синяя, он говорит, что она коричневая. Но я считаю, что я права, потому что мужчины хуже различают цвета, это доказано. Женщинам в этом больше веры, у них реже встречаются цветовые аномалии», — пояснила она.

Эксперт также рассказала, что многие люди не способны различать конкретные оттенки. В быту такое явление часто называют дальтонизмом, хотя это не вполне корректно. Дальтонизм — неспособность различать конкретные цвета, такое расстройство встречается довольно редко. «Обычно все эти нарушения врожденные, они связаны с аномалией колбочек, которые в сетчатке отвечают за центральное зрение и за цветовое», — рассказала Лещенко.

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