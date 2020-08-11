Ведущая «Давай поженимся!» назвала опасности сожительства

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова в Instagram перечислила несколько сценариев сожительства мужчины и женщины, в которых, по ее мнению, кроются опасности.

Сябитова отметила, что считает сожительство «своеобразным побегом от обязательств друг перед другом». Опираясь на «многочисленные женские истории», она назвала несколько сценариев совместной жизни, которые не являются «успешным мероприятием на пути к семейным отношениям».

К «опасному» сожительству сваха отнесла ситуации, когда человек предлагает жить вместе, потому что ему скучно одному; когда у него нет своей квартиры и финансовой обеспеченности или когда он не хочет больше жить с родителями. Еще одним неудачным вариантом сваха посчитала совместный быт, основанный на страхе потерять партнера.

Кроме того, Сябитова отметила, что к браку вряд ли приведут ситуации, в основе которых лежит неуверенность в партнере и желание «практических занятий по подготовке к настоящей семейной жизни». Еще одним вариантом «опасного» сожительства она назвала желание одного из партнеров, пережившего развод, «отдохнуть от характерной обязаловки» и «пожить просто так».

Ранее Сябитова объяснила, почему некоторые мужчины испытывают страх перед серьезными отношениями. Женщинам, которые задумываются о будущем с возлюбленным, она посоветовала обязательно обсуждать отношения. При этом, по ее мнению, сами мужчины утверждают, что страх перед чем-то серьезным — это миф, придуманный для тех женщин, которые им в действительности не очень нравятся.