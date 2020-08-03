Ведущая «Давай поженимся!» раскрыла секрет страха серьезных отношений

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова объяснила, почему некоторые мужчины испытывают страх серьезных отношений. Об этом она рассказала в Instagram.

«Вы познакомились с мужчиной, ходите на свидания и проводите время вместе уже несколько месяцев. Он вам нравится. И наступает момент, когда вы начинаете к нему привыкать и задумываться о будущем с ним», — смоделировала ситуацию сваха. Женщинам, оказавшимся в такой ситуации, она порекомендовала поговорить с мужчиной и обсудить с ним отношения.

Сябитова призвала не расстраиваться, если мужчина испугается этого разговора, дать ему время все обдумать и позже вернуться к этой теме. «Сами мужчины утверждают, что боязнь серьезных отношений — это миф, который они придумали для женщин, которые в действительности не очень-то им нравятся», — раскрыла секрет ведущая.

В июле Сябитова порекомендовала россиянкам встречаться одновременно с тремя мужчинами, пока один из них не предложит серьезные отношения. По мнению Сябитовой, если женщина встречается только с одним мужчиной, она рискует потерять время и не получить от него предложения руки и сердца.