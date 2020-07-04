Выявлено сильное искажение в восприятии привлекательности в обществе

Женщины и мужчины по-разному представляют, как должно выглядеть идеальное тело партнера. При этом в обществе часто наблюдается сильное искажение в понимании, что именно привлекает представителей противоположного пола. Об этом говорится в исследовании психологов из Сент-Эндрюсского университета (Шотландия), его результаты опубликованы British Journal of Psychology.

В эксперименте приняли участие 75 мужчин и 75 женщин в возрасте 18-26 лет. Им показали фигуры человеческих тел и предложили скорректировать их согласно инструкциям, сопровождавшим каждое изображение. В результате авторы работы Сью Лэй (Xue Lei) и Дэвид Перретт (David Perrett) выяснили, что женщины переоценивают привлекательную сторону худобы для мужчин, и она оказалась для них не так важна. Те в свою очередь заблуждаются насчет женской любви к мускулатуре и спортивному телу.

Психологи отметили, что эти заблуждения сильнее всего проявлялись в контексте краткосрочных отношений. Участники исследования мыслили стереотипами и были уверены, что «идеальное» тело принесет им успех в любовных делах.

В заключении Лэй и Перретт обратили внимание на необходимость менять эти искаженные представления о привлекательности, тогда это поможет снизить риск развития расстройств пищевого поведения и повысит самооценку людей.

Ранее мужчины раскрыли девушкам способы привлечь их внимание, если они не обладают выдающейся внешностью. Им порекомендовали вести себя уверенно, проявить инициативу, сделать комплимент и пригласить на свидание.

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