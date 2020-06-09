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Девушка увеличила грудь до 6 размера из-за травли в школе и отпугнула мужчин

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Yvonne Bar
Yvonne Bar
Фото: @yvonne_bar_

Немецкая модель перенесла несколько операций по увеличению груди из-за травли и рассказала о реакции на ее внешний вид других людей. Об этом сообщает Daily Star.

26-летняя Ивонн Бар (Yvonne Bar) призналась, что решилась на пластику, поскольку чувствовала себя неуверенно из-за худобы. Кроме того, ее дразнили в школе из-за маленького размера груди. «Я избегала походов на пляж, в бассейн и всегда спала с парнем в бюстгальтере с пуш-апом», — поделилась знаменитость.

По ее словам, она потратила на три операции 20 тысяч фунтов стерлингов (1,7 миллиона рублей) и увеличила грудь с первого размера до шестого. Модель также перенесла подтяжку ягодиц. Бар призналась, что сейчас она довольна своей фигурой, однако многих мужчин «пугает» ее тело.

«Люди осуждающе смотрят на меня на улице, особенно женщины. Мне кажется, что некоторых мужчин пугает моя внешность, поэтому они стесняются подойти и поговорить со мной. Из-за моей груди мне приходится доказывать всем, что я хороший человек — это ненормально», — подчеркнула героиня материала, отметив, что «ей тяжело найти серьезные отношения».

В июне фитнес-модель поделилась историей о двух неудачных пластических операциях на груди. Тиа (Tia) рассказала, что в первый раз увеличила грудь до четвертого размера, однако оказалось, что операцию проводил стоматолог. Девушку не устроил полученный результат и она решилась на вторую операцию, которая оказалась неудачной из-за неопытного хирурга. В конце концов ей исправили грудь и после третьего вмешательства она вновь обрела уверенность в себе.

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