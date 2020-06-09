Девушка увеличила грудь до 6 размера из-за травли в школе и отпугнула мужчин

Немецкая модель перенесла несколько операций по увеличению груди из-за травли и рассказала о реакции на ее внешний вид других людей. Об этом сообщает Daily Star.

26-летняя Ивонн Бар (Yvonne Bar) призналась, что решилась на пластику, поскольку чувствовала себя неуверенно из-за худобы. Кроме того, ее дразнили в школе из-за маленького размера груди. «Я избегала походов на пляж, в бассейн и всегда спала с парнем в бюстгальтере с пуш-апом», — поделилась знаменитость.

По ее словам, она потратила на три операции 20 тысяч фунтов стерлингов (1,7 миллиона рублей) и увеличила грудь с первого размера до шестого. Модель также перенесла подтяжку ягодиц. Бар призналась, что сейчас она довольна своей фигурой, однако многих мужчин «пугает» ее тело.

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«Люди осуждающе смотрят на меня на улице, особенно женщины. Мне кажется, что некоторых мужчин пугает моя внешность, поэтому они стесняются подойти и поговорить со мной. Из-за моей груди мне приходится доказывать всем, что я хороший человек — это ненормально», — подчеркнула героиня материала, отметив, что «ей тяжело найти серьезные отношения».

В июне фитнес-модель поделилась историей о двух неудачных пластических операциях на груди. Тиа (Tia) рассказала, что в первый раз увеличила грудь до четвертого размера, однако оказалось, что операцию проводил стоматолог. Девушку не устроил полученный результат и она решилась на вторую операцию, которая оказалась неудачной из-за неопытного хирурга. В конце концов ей исправили грудь и после третьего вмешательства она вновь обрела уверенность в себе.

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