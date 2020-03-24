Импланты за миллион рублей в женских ягодицах превратились в «подгузники»

Женщина перенесла дорогостоящую операцию по увеличению ягодиц и пожаловалась на неудачный результат два года спустя. Историю 33-летней Стар Дельгвидис (Star Delguidice) из Великобритании публикует Mirror.

В декабре 2018 года Дельгвидис отправилась в Турцию, чтобы сделать себе популярные «бразильские ягодицы» (в ходе данной процедуры медики перекачивают жир из живота, рук и спины клиентки в ее ягодицы) за 15 тысяч фунтов стерлингов (1,3 миллиона рублей). В течение нескольких месяцев после выписки из специализированной клиники пациентка наслаждалась новой фигурой, однако затем жир вновь расплылся по ее телу, ягодицы обвисли и, по словам самой женщины, превратились в «подгузники».

«Импланты, которые я выбрала, оказались в два раза больше рекомендованных при первой операции. Помимо этого, я специально набрала четыре килограмма жира, чтобы врачи пересадили его в ягодицы. Это было огромной ошибкой. Сейчас у меня такое чувство, будто я хожу в подгузниках, мне страшно смотреть в зеркало», — поделилась эмоциями Дельгвидис.

Она также призналась, что постоянно терпела насмешки в свой адрес, и добавила, что ей приходилось надевать две пары утягивающих леггинсов перед сном.

В настоящий момент женщина уже перенесла несколько дорогостоящих операций по коррекции фигуры. В общей сложности они обошлись ей почти в 13 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей).

В феврале аналогичная операция убила другую жительницу Великобритании: причиной ее смерти стали жировая и легочная тромбоэмболия (закупорка легочной артерии).

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