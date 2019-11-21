Мать троих детей захотела «бразильские» ягодицы и умерла во время операции

Англичанка Лиа Кэбридж (Leah Cambridge) поехала в Турцию, чтобы сделать себе «бразильские ягодицы», но умерла во время операции. Об этом сообщает Daily Mail.

29-летняя мать троих детей заплатила за операцию в элитной клинике 6,5 тысячи фунтов (536,2 тысячи рублей) наличными. Кэмбридж должны были удалить жир из талии и закачать его в ягодицы. Однако во время операции в вену женщины попал жир, после чего она пережила три сердечных приступа и умерла.

Пластический хирург доктор Али Укан рассказал партнеру Кэмбридж Скотту Фрэнксу (Scott Franks), что этот момент в операции — «вопрос жизни и смерти». По его словам, у каждого организма есть свои особенности, поэтому любой хирург должен «держаться подальше от вен и артерий».

Фрэнкс подал в суд на клинику, адвокаты которой заявили, что Кэмбридж перед операцией приняла наркотики. Однако вскрытие тела девушки не выявило этого факта. Судебное разбирательство продолжается.

Ранее в ноябре мать троих детей из Бразилии хотела увеличить ягодицы, однако процедура обернулась тяжелыми увечьями. В клинике Рио-де-Жанейро в ягодицы 26-летней Анджелы Педроза закачали 300 миллилитров силикона. Операция прошла неудачно, ее организм начал отторгать инородный материал.

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