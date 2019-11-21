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Мать троих детей захотела «бразильские» ягодицы и умерла во время операции

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Лиа Кэбридж

Англичанка Лиа Кэбридж (Leah Cambridge) поехала в Турцию, чтобы сделать себе «бразильские ягодицы», но умерла во время операции. Об этом сообщает Daily Mail.

29-летняя мать троих детей заплатила за операцию в элитной клинике 6,5 тысячи фунтов (536,2 тысячи рублей) наличными. Кэмбридж должны были удалить жир из талии и закачать его в ягодицы. Однако во время операции в вену женщины попал жир, после чего она пережила три сердечных приступа и умерла.

Пластический хирург доктор Али Укан рассказал партнеру Кэмбридж Скотту Фрэнксу (Scott Franks), что этот момент в операции — «вопрос жизни и смерти». По его словам, у каждого организма есть свои особенности, поэтому любой хирург должен «держаться подальше от вен и артерий».

Фрэнкс подал в суд на клинику, адвокаты которой заявили, что Кэмбридж перед операцией приняла наркотики. Однако вскрытие тела девушки не выявило этого факта. Судебное разбирательство продолжается.

Ранее в ноябре мать троих детей из Бразилии хотела увеличить ягодицы, однако процедура обернулась тяжелыми увечьями. В клинике Рио-де-Жанейро в ягодицы 26-летней Анджелы Педроза закачали 300 миллилитров силикона. Операция прошла неудачно, ее организм начал отторгать инородный материал.

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Saudi Arabia's King Abdullah walks next to Spain's King Juan Carlos (R) after his arrival at Madrid's Barajas airport July 15, 2008. King Abdullah is in Madrid for the inauguration of the World Conference on Dialogue which starts July 16. REUTERS/Zipi/Pool (SPAIN) - GM1E47G087201«Его не боялись, а по-настоящему любили»
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