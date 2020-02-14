Россиянка рассказала об инциденте с пристыдившей ее дочь за фигуру директрисой

Директриса одной из школ в Петрозаводске, которая сначала пристыдила восьмиклассницу за короткую юбку и ноги «не формы манекенщицы», потом давила на ее мать и угрожала. Об этом родительница рассказала телеканалу «Звезда».

По словам Олеси Кондратьевой, с ее дочерью провели беседу после того, как та заступилась за одноклассницу, которая поссорилась с учителем. Во время разговора руководительница образовательного учреждения сказала девочке, что у нее «толстоватые» ноги и фигура, которая «вызывает иронию какую-то», называла ее «глупенькой» и «нахалкой».

После этого инцидента женщина позвонила родителям и потребовала явиться в школу, пригрозив полицией. Кондратьева приехала на следующий день. Ее ждали директриса и несколько педагогов, которые принялись жаловаться на ученицу. «На то, что ребенок заступился за свою подругу, сказали, что это вранье, и продолжили давить», — отметила мать.

Позже она осталась с школьной руководительницей наедине, и та продолжила оскорблять ребенка. В конце родительнице дали слово, и она сообщила, что видела видео, снятое дочерью во время воспитательной беседы. «Директор заплакала, и у нее задрожали руки. Все, что она могла сказать — "я прошу прощения"», — добавила Кондратьева.

Мать не стала рассказывать о случившемся, и ее дочь оставили в покое и дали спокойно доучиться. По ее словам, ролик был снят в 2018 году, сейчас девочка учится в другой школе.

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