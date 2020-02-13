Директриса российской школы пристыдила ученицу в юбке за «толстоватые» ноги

stolica onego / YouTube

В Петрозаводске директриса одной из школ пристыдила ученицу восьмого класса за слишком короткую юбку, отметив, что у школьницы ноги «не формы манекенщицы». Об этом сообщило издание «Столица на Онего». Конфликт произошел еще в 2018 году, но мать девочки не предавала его огласке, чтобы дочь доучилась.

На опубликованной изданием видеозаписи слышно, как директриса отчитывает ее дочь и говорит, что такие юбки носят обычно девушки с «очень хорошими формами». «А у тебя такая форма, которая вызывает иронию какую-то. Толстоватые ноги», — заявила она, обвинив школьницу в пошлости.

Затем педагог потребовала у ученицы имя и номер телефона родителей, затем в кабинет якобы пригласили социального педагога и школьного инспектора по воспитательной работе. До их прихода директор продолжала оценивать внешний вид девочки и назвала ее «глупенькой» и «нахалкой».

«Смотри, наклеила ногти, которыми только в ушах ковыряться и серу выковыривать. Одела эту несимпатичную юбку. Здесь школа, понимаешь. Ходи к маме в кафе так в час пик вечером. В школе есть положение по деловой форме одежды, ты его нарушаешь», — говорит директриса. Она также пообещала лично проверить, в какой одежде придет школьница на следующий день.

Девочка ответила, что директриса тоже в юбке, на что та сказала, что у нее закрыты ноги — на кадрах видно, что женщина одета в юбку длиной до щиколоток. Педагог также заявила, что девочке нужно лучше смотреться в зеркало, потому что ей не идет такая одежда, после чего закричала и ударила по столу. Пришедшим коллегам она сказала, что эта «нахалка» довела ее «до белого накала».

В разговоре с телеканалом «360» школьница рассказала, что конфликт начался после того, как учительница ИЗО пинала ногой сумки детей, и она решила заступиться за одноклассников. После этого преподавательница ушла за директрисой. Та вызвала ученицу и ее подругу в кабинет. Подруга рассказала, что педагог «обзывала ее нецензурной бранью», и девочка пошла в кабинет с камерой. Школьница отметила, что ее юбка была на 13 сантиметров выше колена.

Мать школьницы добавила, что ее дочь уже учится в другой школе, и уточнила, что директриса конфликтует не только с учениками, но и с другими педагогами.

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