Российскую школьницу выгнали из троллейбуса из-за нехватки рубля на проезд

Жительница Екатеринбурга Елена Филанович рассказала, что ее дочь выгнали из троллейбуса, потому что ей не хватило рубля на проезд. Об этом женщина сообщила в группе «Мой любимый Екатеринбург» в Facebook.

По словам Филанович, ее дочери 15 лет. За девочку вступилась одна из пассажирок, предложив дать ей рубль, однако кондуктор якобы отказалась брать деньги и сказала, что это проблемы ребенка.

Подростка высадили за две остановки до дома, она шла 15 минут после месячной ангины, утверждает мать. По ее словам, дочь второй день как вышла в школу после болезни.

В октябре 2019 года сообщалось, что в Брянске кондуктор автобуса высадила ехавшую домой 12-летнюю школьницу. У девочки закончились средства на транспортной карте. Как написала мать ученицы, ей пришлось идти пешком около трех километров.

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