Стала известна судьба объяснявшей матом правила русского языка учительницы

Учительнице школы №14 Уссурийска, которая объясняла ученикам правила русского языка на примерах выражений с матом, дали другие классы для преподавания. Об этом сообщил директор школы Илья Вологин, передает РИА Новости.

По словам Вологина, после служебного расследования оснований для отстранения учительницы от работы не нашлось, потому что по Трудовому кодексу работника нельзя наказать за проступок, совершенный более полугода назад. Родители десятиклассников требовали уволить педагога, но не обращались в управление образования и молодежной политики Уссурийского городского округа.

Директор школы уточнил, что такое решение приняли «из-за сложной психоэмоциональной ситуации в классе», а также «для нормализации учебного процесса». На состоявшемся 10 февраля собрании родителям напомнили, что аудиозапись и видеосъемка в образовательных учреждениях запрещена. Им также рассказали о нормах, правах и обязанностях учеников, родителей и педагогов.

7 февраля в интернете появилось видео, на котором учительница объяснила ученикам, как писать сложное слово с соединительной гласной «о» и двумя корнями, первый из которых тот же, что в слове «долбить», а также фразу «Иди ты на ***» (мужской половой орган), предположительно — для объяснения правил оформления цитат в русском языке. Прокуратура начала проверку.

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