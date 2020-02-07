Учительница объяснила детям правила написания русского мата

http://newsbox24.tv/

Учительница школы №14 в Уссурийске объяснила ученикам правила написания русского мата с примерами, написанными на доске. Видеозапись, сделанную одним из учеников, опубликовало издание NewsBox24. В каком классе учатся дети, не уточняется.

Так, она разобрала сложное слово с соединительной гласной «о» и двумя корнями, первый из которых тот же, что в слове «долбить», а также фразу «Иди ты на ***» (мужской половой орган), предположительно — для объяснения правил оформления цитат в русском языке.

По данным издания, родители пожаловались на учительницу директору, однако тот не уволил ее, а сделал устный выговор. Прокуратура Приморского края начала проверку после публикации ролика в СМИ, сообщается на сайте ведомства.

В марте 2019 года стало известно, что в Томске учительница школы для слабослышащих во время занятий материлась в присутствии учеников, когда говорила по телефону. После разговора она предложила ученикам изучить материал урока самостоятельно и рассказала им о своих достижениях, работе и зарплате. Она также сообщила, что у нее два высших образования, и она ведет пять предметов. Педагоги и родители, а также «Всероссийское общество глухих» обратились к директору школы и в департамент образования. Учительница получила выговор.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru